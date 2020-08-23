IL VIMINALE FERMA MUSUMECI: “LA SUA ORDINANZA È NULLA, LA MATERIA COMPETE ALLO STATO"

Quella dei migranti é una materia di competenza statale, un’ordinanza regionale dunque non può incidervi. Così fonti del Viminale intervengono sull’ordinanza del governatore siciliano Nello Musumeci c...

Quella dei migranti é una materia di competenza statale, un’ordinanza regionale dunque non può incidervi. Così fonti del Viminale intervengono sull’ordinanza del governatore siciliano Nello Musumeci che impone il trasferimento immediato di tutti i migranti presenti nei centri di accoglienza dell’isola. Le stesse fonti del Viminale sottolineano che non si vuole polemizzare con Musumeci, sapendo anche che la Sicilia è sottoposta ad una pressione migratoria eccezionale che si sta facendo il possibile per alleggerire.

L’ordinanza della Sicilia

«Entro le 24 di domani tutti i migranti presenti negli hot-spot e in ogni centro di accoglienza della Sicilia dovranno essere improrogabilmente trasferiti in strutture fuori dall’isola». Così recita l’ordinanza firmata nella notte del 23 agosto dal Governatore siciliano Nello Musumeci. La misura è stata presa - spiega Musumeci - perché «allo stato non è possibile garantire la permanenza nell’Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio». «La Regione Siciliana, mediante le A.S.P. territorialmente competenti, - prosegue l'ordinanza - mette a disposizione delle autorità nazionali il personale necessario ai controlli sanitari per consentire il trasferimento dei migranti in sicurezza». Il provvedimento di 33 pagine firmato da Musumeci dispone inoltre che «al fine di tutelare e garantire la salute e la incolumità pubblica, in mancanza di strutture idonee di accoglienza, è fatto divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della Regione Siciliana da parte di ogni migrante che raggiunga le coste siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, comprese quelle delle O.N.G.». E questa è la conclusione: «La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente».