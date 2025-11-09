Il vulcano Stromboli torna a dare spettacolo: lava e fumo sulla Sciara del Fuoco

Lo Stromboli torna a farsi sentire. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo – ha comunicato che, dalle analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, a partire...

Lo Stromboli torna a farsi sentire. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo – ha comunicato che, dalle analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, a partire dalle ore 11:00 circa è in corso un trabocco lavico dall’area craterica Nord, che sta alimentando un flusso nella parte alta della Sciara del Fuoco.

Il fenomeno è accompagnato da una modesta ma continua attività di spattering, proveniente da almeno due bocche attive nella stessa area craterica. Il flusso lavico sta determinando lo scivolamento di materiale caldo lungo la Sciara, con formazione di sbuffi di polvere scura e rotolamento di blocchi incandescenti.

Nella parte Sud del cratere, invece, prosegue la consueta attività esplosiva tipica del vulcano.

Dal punto di vista sismico, l’INGV-OE precisa che non si registrano variazioni di rilievo. Sono stati osservati soltanto alcuni piccoli eventi franosi lungo la Sciara del Fuoco, in particolare alle ore 8:43 e 10:14 UTC.

Il tremore vulcanico si mantiene su valori stabili, senza variazioni significative, così come i dati delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo, che non mostrano cambiamenti evidenti.

Una nuova manifestazione di attività, dunque, per lo Stromboli, che continua a ricordare la sua vivace e costante dinamicità, pur senza segnali di escalation o criticità.