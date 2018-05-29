ILIAD SBARCA IN ITALIA: ECCO LA SUA TARIFFE SHOCK
La società da poco arrivata in Italia punta su trasparenza ed economicità del servizio: nessun costo nascosto, fatturazione mensile, etc.
In particolare l’offerta presentata stamattina, valida a quanto pare per il primo milione (???) di clienti è articolata come segue:
- chiamate illimitate in Italia
- SMS illimitati in Italia
- 30 GB/mese in 4G+
5,99€ al mese per sempre e senza vincoli
Le chiamate rimangono illimitate insieme agli SMS anche in tutta Europa e addirittura oltre ai 30Gb di traffico inclusi ne vengono dati due aggiuntivi se ci si trova all’estero (sempre in Europa).
Le chiamate illimitate valgono anche per le chiamate verso 65 paesi in tutto il mondo.
Per attivare e ricevere a casa la propria nuova SIM servono 9,99€.
Le SIM possono essere attivate da oggi sul sito Iliad.it oppure nei distributori automatici SimBox che stanno attivando in tutta Italia.