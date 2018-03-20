Illy ha richiamato diverse confezioni di caffè in grani per la mancanza della valvola di sfiato del’anidride carbonica sul fondo del barattolo. Sono coinvolti i barattoli di caffè in grani da 250 g co...

Illy ha richiamato diverse confezioni di caffè in grani per la mancanza della valvola di sfiato del’anidride carbonica sul fondo del barattolo. Sono coinvolti i barattoli di caffè in grani da 250 g con il termine minimo di conservazione che va dal 10/2019 al 02/2020 di tipo:

Tostatura media

Tostatura scura

Decaffeinato

Monoarabica Brasile

Monoarabica Etiopia

Monoarabica Guatemala

L’azienda in un comunicato fa sapere che “solo e soltanto per quanto riguarda questo specifico lotto di barattoli potenzialmente non conformi, a seguito di un errore nel processo di produzione, si potrebbe verificare il brusco distacco del coperchio della confezione in metallo al momento dell’apertura.”

Le confezioni richiamate sono facilmente riconoscibili, perché prive della valvola di sfiato sul fondo, dove può essere presente un anomalo rigonfiamento del barattolo (vedi foto sotto). Sul fondo della confezione si può trovare anche il termine minimo di conservazione del caffè, che rimane comunque sicuro per la salute dei consumatori.

Illy richiama barattoli di caffè in grani, il coperchio potrebbe staccarsi bruscamente durante l'apertura

Si raccomanda ai consumatori che hanno acquistato una confezione di caffè Illy delle tipologie segnalate di controllare sul fondo del barattolo termine minimo di conservazione e presenza della valvola di sfiato. Nel caso in cui la confezione risulti difettosa, Illy invita a non aprirla e contattare il servizio clienti per la restituzione e sostituzione.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare Illy al numero verde 800 821021, dalle 08.30 alle 22.00 dal lunedì alla domenica, oppure all’indirizzo e-mail [email protected]