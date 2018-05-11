Imbrattano le pareti dell’ospedale Garibaldi per la gioia, denunciata una coppia
Per esternare la loro felicita’ per essere diventati genitori nel reparto di ostetricia e ginecologia avrebbero scritto su un muro dell’ospedale Garibaldi di Catania i nomi e la data di nascita dei bambini venuti al mondo.
I due sono stati denunciati.
Lo rende noto l’Arnas Garibaldi, ritenendo il gesto “ulteriormente inspiegabile alla luce del fatto che la direzione generale gia’ da tempo ha predisposto un apposito spazio dove chiunque puo’ sfogare la propria felicita’ con la penna”. La direzione generale dell’Azienda, dopo l’accaduto ha provveduto alla progettazione di un sistema di videosorveglianza