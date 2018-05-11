Imbrattano le pareti dell’ospedale Garibaldi per la gioia, denunciata una coppia

Per esternare la loro felicita’ per essere diventati genitori nel reparto di ostetricia e ginecologia avrebbero scritto su un muro dell’ospedale Garibaldi di Catania i nomi e la data di nascita dei ba...

A cura di Redazione 11 maggio 2018 20:17

Condividi