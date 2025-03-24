IMBRATTANO UN TRENO NELLA STAZIONE DI CATANIA: DENUNCIATI TRE FINLANDESI

La polizia ha individuato tre persone che, nei giorni scorsi, sono state sorprese a imbrattare un treno Pop in sosta nella stazione ferroviaria di Catania.Tre writers finlandesi hanno deturpato i vago...

Tre writers finlandesi hanno deturpato i vagoni con delle bombolette di vernice spray di diverso colore; non appena si sono accorti della presenza dei poliziotti, i tre si sono dati alla fuga, lasciando sul posto il materiale utilizzato per imbrattare il treno.

Gli agenti della Polfer si sono appostati all’interno dello scalo in modo da non farsi notare e sono riusciti a intercettare uno dei writers che è stato fermato. Una volta individuata la casa vacanze dove i tre soggiornavano, hanno proceduto a perquisire l’alloggio, rinvenendo bombolette, maschere, guanti, cappelli, nonché la bozza di un disegno corrispondente proprio al graffito realizzato sul treno in sosta.

In questo modo è stato possibile risalire all’identità degli altri due writers. Una volta ultimate le procedure di identificazione, i tre sono stati denunciati per imbrattamento.