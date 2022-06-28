IMPENNATA COVID IN SICILIA, IL TASSO DI POSITIVITÀ SALE AL VALORE RECORD DEL 27,6%, BOLLETTINO DEL 28 GIUGNO 6.396 I NUOVI POSITIVI, 13 I MORTI

La Sicilia è nel pieno della quinta ondata covid. E’ quanto emerge dal bollettino del 28 giugno del ministero della Salute che segnala 6.396 nuovi contagi (ai massimi da tre mesi) e 13 morti. Anche i...

La Sicilia è nel pieno della quinta ondata covid. E’ quanto emerge dal bollettino del 28 giugno del ministero della Salute che segnala 6.396 nuovi contagi (ai massimi da tre mesi) e 13 morti. Anche i ricoveri sono in salita.

Dunque nelle ultime 24 ore il ministero ha segnalato 6.396 nuovi contagi (anche se 273 si riferiscono a giorni precedenti) con 23.107 tamponi processati. Ieri i casi erano stati 1.806 con 8.898 tamponi. Il tasso di positività sale al valore record del 27,6% contro il 20,2% di ieri. I morti sono stati 13 e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 11.183.

Il numero delle persone ricoverate in Sicilia per patologie legate al covid sale a 786 (+12) delle quali 759 in area medica (+11) e 27 in terapia intensiva (+1) con 5 nuovi ingressi. I guariti sono stati 2.836 e quindi il numero dei siciliani attualmente positivi sale di altre 4.159 persone per un totale di 71.796.

LE PROVINCE.

Palermo: 310.128 casi complessivi (1754 nuovi casi)

Catania: 272.162 (1374)

Messina: 181.461 (903)

Siracusa: 117.679 (727)

Agrigento: 100.519 (698)

Trapani: 97.734 (499)

Ragusa: 93.167 (542)

Caltanissetta: 74.712 (294)

Enna: 36.442 (217)

IN ITALIA. Sono 83.555 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.747. Le vittime sono invece 69, in leggero aumento rispetto alle 63 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 717.400 tamponi

con il tasso di positività all’11,6%, in netto calo rispetto al 24,5% di ieri. Sono invece 237 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.035, ovvero 162 in più di ieri. Gli attualmente positivi sono 773.450, quindi 34.599 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 18.343.422 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.234. I dimessi e i guariti sono 17.401.738, con un incremento di 49.493.