IMPENNATA NUOVI CASI , 179 PERSONE POSITIVE NELLE ULTIME 24 ORE

Coronavirus dati Sicilia. Ecco il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi venerdì 18 settembre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi in Sicilia sono 179, portando il totale da inizio epidemia a 5.748.

Questa la distribuzione dei nuovi contagi per provincia:

70 a Palermo

31 a Trapani,

29 Siracusa

19 Ragusa

15 a Catania,

6 Agrigento

4 Messina

3 Enna

2 Caltanisetta

La Regione Sicilia comunica che dei 179 nuovi casi positivi di oggi, 21 sono ospiti della Comunità “Biagio Conte” e 37 sono migranti ospiti degli hotspot siciliani.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 424.799 (+6.329 rispetto a ieri): attualmente positive sono 2.157 persone, con un’aumento di 114 pazienti attualmente contagiati dal Covid-19.

Registrato un nuovo decesso, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 296. I guariti ammontano invece a 3.295, 64 in più rispetto a quanto registrato ieri.

Degli attuali 2.157 positivi, 179 (+6) pazienti sono ricoverati con sintomi, 15 sono in terapia intensiva (+1).

DATI ITALIA

Sono 1907 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 10 morti, che portano il totale a 35668 dall'inizio dell'emergenza.

Tra le Regioni coi dati peggiori troviamo Lombardia (224), Campania (208), Lazio (193), Sicilia (179) e Veneto (176).

• CASI +1907 su 99839 tamponi (ieri +1585 su 101773)

di cui 864 casi da screening

• MORTI +10 (ieri +13)

• GUARITI +853 (ieri +689)

• TER INT -4 (ieri +5, tot 208)

• RICOVERI +39 (ieri +63, tot 2387)

• POSITIVI +1044 (ieri +881, tot 42457)