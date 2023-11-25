IMPRENDITORE ARRESTATO A CATANIA: TROVATO CON PISTOLA CALIBRO 9 E MATRICOLA ABRASA

Nell’ambito di attività istituzionale, personale della D.I.A. di Catania, nella giornata di mercoledì 22 novembre u.s., ha tratto in arresto a Catania M.V., imprenditore operante nel settore delle ono...

Nell’ambito di attività istituzionale, personale della D.I.A. di Catania, nella giornata di mercoledì 22 novembre u.s., ha tratto in arresto a Catania M.V., imprenditore operante nel settore delle onoranze funebri, pregiudicato, poiché trovato in possesso di una pistola calibro 9, con matricola abrasa, dotata di cartuccia camerata e relativo serbatoio e munizionamento cal. 380 ACP, nonché di un moderatore di suono (silenziatore).

Nel prosieguo dell’attività investigativa, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita nel territorio di San Nicolò, è stato tratto in arresto S.T., pregiudicato, poiché trovato in possesso di una pistola con matricola parzialmente visibile, due caricatori con relativo munizionamento cal. 7,65 ed uno per pistola calibro 9.

Detto materiale, posto in sequestro, è stato rinvenuto all’interno del vano garage di pertinenza dell’abitazione di quest’ultimo.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza a disposizione dell’A.G.