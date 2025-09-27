Imprenditore italiano trovato morto in Albania, indagini in corso

Un cittadino italiano di 44 anni, identificato con le iniziali E.S. e residente a Tirana, è stato trovato morto nelle prime ore di questa mattina nel villaggio di Salari, a Tepelena, in una zona nota...

Secondo le prime informazioni fornite dalla Polizia di Stato albanese, il corpo sarebbe stato rinvenuto intorno alle 00:30 nei pressi di una strada rurale. La vittima presenterebbe una ferita da arma da fuoco, circostanza che alimenta il forte sospetto di un omicidio.

«Subito dopo la notifica, la Polizia è giunta sul posto ed è stata istituita una squadra investigativa speciale. Sotto la direzione della Procura, si sta lavorando intensamente per chiarire le circostanze, documentare legalmente l'evento e identificare il presunto o i presunti autori», si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalle autorità.

Sul territorio sono state dispiegate le forze delle direzioni di polizia di Fier e Valona, che hanno avviato controlli capillari nella zona e in alcuni locali sospetti, con l’obiettivo di rintracciare il responsabile.

Al momento restano sconosciuti sia il movente sia i possibili autori del crimine. La Polizia ha invitato i cittadini a collaborare fornendo qualsiasi informazione utile alle indagini.