IMPRENDITORE UCCISO A COLTELLATE A ENNA POLIZIA CERCA FIGLIA VITTIMA CHE È IRREPERIBILE

Un imprenditore edile, Gaetano Menzo, 58 anni, è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione, nel centro storico di Enna.

A fare la macabra scoperta sono stati due collaboratori dell'imprenditore, che non vedendolo arrivare a lavoro sono andati a casa del titolare dell'azienda.

Gli inquirenti al momento sono alla ricerca del figlio Matteo, che pare avesse avuto una lite con il padre poco prima del delitto e che al momento risulta irreperibile.