Impresa Real (1-2), Fcd Paternò a valanga (1-9)
Promozione, Terza Categoria e pallavolo: tutto il riepilogo
95047.it CAMPIONATO DI PROMOZIONE. La formazione di mister Busetta espugna il campo di Aci Sant’Antonio cogliendo tre punti fondamentali in chiave salvezza. Una prestazione che da coraggio ai paternesi che in classifica scavalcano Adrano e Città di Mascalucia.
TERZA CATEGORIA. Capolista Fcd Paternò a valanga: 9-1 in trasferta al malcapitato Barriera. Le reti: Fiorello (5), Palazzo (1), Ciotta (1), Astuto (1), Paternò (1). La formazione allenata da mister Turi Palumbo è ormai ad un passo dalla vittoria matematica del campionato. Da segnalare, l’ottimo esordio, tra i pali, di Pier Francesco Messina.
Vittoria anche per il San Biagio che ha espugnato di misura il campo del Caltagirone.
PALLAVOLO. Si interrompe dopo tre successi consecutivi la striscia di vittorie del Paternò Volley. Il Conad Volley espugna il Palazzetto dello Sport di via Bologna: 2-3 il finale (25-16, 16-25, 25-23, 19-25, 13-15). Analizza la sconfitta il vice presidente, Nino Zuccarello: "Purtroppo abbiamo perso l'occasione. Le nostre avversarie hanno mostrato più voglia di vincere". Con questo punto, si sale a quota 33 in classifica.