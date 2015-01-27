Imu, Sambataro: "Abbiamo ragione sui numeri ed il Pd incontrerà la città"

L'intervento del segretario comunale del Partito Democratico a proposito della "querelle" sulle cifre legate alle tasse

95047.it Sono state ventiquattr'ore nel quale si sono susseguite lettere, cifre, documentazioni e tutta una sfilza di prese di posizione a proposito delle tasse locali e dei numeri riportati. A chiudere il cerchio, arriva adesso l'intervento del segretario comunale dei democratici, Filippo Sambataro, che risponde alle affermazioni dei consiglieri Ciatto e Valore.

"Penso che una grande qualità che fa grandi gli uomini sia l’umiltà ed in questo caso umiltà vuol dire ammettere di aver sbagliato. L’errore fa parte dell’uomo - spiega Sambataro -. Reiterare sull’errore blindandolo da ogni prova e portarlo come verità assoluta manifesta una volontà più che maliziosa di aver costruito quell’errore ad hoc.

Il Sindaco non ha diritto di replica: è arrogante se continua a parlare sulla vicenda IRPEF, non deve neppure divulgare i dati ufficiali (e sottolineo ufficiali) dell’incasso IMU, perché la spara grossa ed è in campagna elettorale “per le dichiarazioni populistiche con cui tenta di prende in giro i cittadini“.

Voi, invece, paladini ed amanti della verità, che continuate a sbandierare un vessillo logorato dai fatti e di cui si è svelata la falsità, se volete dimostrare di non cavalcare il vento del populismo e della campagna elettorale, portate argomentazioni concrete e documentate a sostegno del vostro ragionamento, invece della solita litania di accuse personali.

Infine, una "promessa": "Il PD tornerà pubblicamente sull’argomento proprio per mostrare ai cittadini la realtà della situazione della nostra città".