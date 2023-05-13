IN ARRIVO CICLONE AFRO-MEDITERRANEO MALTEMPO, VENTO IMPETUOSO E TANTA SABBIA DEL SAHARA
Nel fine settimana le previsioni confermano ancora una situazione depressionaria sul bacino centrale del Mediterraneo. La circolazione di bassa pressione sarà costituita da due distinti minimi cicloni...
Nel fine settimana le previsioni confermano ancora una situazione depressionaria sul bacino centrale del Mediterraneo. La circolazione di bassa pressione sarà costituita da due distinti minimi ciclonici, uno sul Mar Ligure/Tirreno settentrionale e uno in spostamento dall’Algeria verso la Sardegna.
Sarà proprio l’azione di trasporto indotta da questo secondo vortice a trasportare aria molto calda verso i settori jonici e meridionali. I venti forti di Scirocco che soffieranno sulle regioni meridionali.
Oltre al forte vento, arriverà anche tantissima sabbia del Sahara: la polvere desertica oscurerà il sole su tutto il Centro/Sud già nella mattinata di oggi, sabato 13 maggio, estendendosi poi anche al resto d’Italia nella giornata di domenica.
IL BOLLETTINO DELL'AERONAUTICA MILITARE
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 12/05/23
SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE
CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE:
- NELLA GIORNATA DI OGGI, VENERDI' 12 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 6/12 ORE SULL'EMILIA-ROMAGNA;
- DALLE PRIMISSIME ORE DI DOMANI, SABATO 13 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 6/9 SUL VENETO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RELATIVO SETTORE OCCIDENTALE.
- I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA'
ELETTRICA, POSSIBILI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.
- SI PREVEDE INOLTRE, DALLE PRIME ORE DI OGGI, SABATO 13 MAGGIO 2023,
E PER LE SUCCESSIVE 24, VENTO FORTE SUDORIENTALE CON RAFFICHE DI
BURRASCA FORTE SU SICILIA E CALABRIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL
SETTORE CENTROMERIDIONALE DI QUEST'ULTIMA;
POSSIBILI FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.