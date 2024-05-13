IN ARRIVO IL CALDO E TANTA SABBIA IN SICILIA

Arriva il caldo in Sicilia con i venti che arrivano dal Sud. Si arriverà a toccare, se non a superare, i 35 gradi nei prossimi giorni in alcune zone dell'isola. Soprattutto da domani, martedì 14 maggi...

Arriva il caldo in Sicilia con i venti che arrivano dal Sud. Si arriverà a toccare, se non a superare, i 35 gradi nei prossimi giorni in alcune zone dell'isola.

Soprattutto da domani, martedì 14 maggio, temperature in aumento. Con i venti che arrivano dal Sahara il cielo si tingerà di opaco a causa della sabbia del deserto portata dal vento.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che già dalla giornata odierna una profonda depressione, sospinta da correnti atlantiche, attraverserà rapidamente l'Europa centro-settentrionale, per tuffarsi poi nel bacino del Mediterraneo direttamente dalla Porta del Rodano.

Come capita spesso con questo genere di configurazione, l'ingresso delle correnti fredde sui nostri mari favorirà la formazione di un ciclone destinato a provocare piogge e temporali al Nord, in particolare durante le giornate di martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 maggio.

A causa dell'ingresso irruento dell'aria fredda in quota non si possono escludere fenomeni estremi a livello locale, come trombe d'aria e grandinate, visti i forti contrasti che si verranno a creare proprio sul nostro Paese.

Attenzione però, non ci sarà solo maltempo: a causa della rotazione antioraria delle correnti attorno al minimo depressionario, ci aspettiamo la contemporanea risalita di una massa d'aria molto calda di origine sub-tropicale, direttamente dal deserto del Sahara, che in seno all'anticiclone africano si espanderà su tutte le nostre regioni centro-meridionali.

Su questi settori sono attese temperature ben superiori alle medie stagionali, con punte massime che potrebbero raggiungere i 35°C in Calabria e Puglia e addirittura sfiorerà la soglia dei 38/40°C sulle zone interne della Sicilia.