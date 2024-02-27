IN ARRIVO IL CICLONE "EMIL". DOMANI 28 FEBBRAIO 2024 ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA

Mercoledì all’insegna del maltempo in tutta la Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino che prevede l’allerta gialla nelle nove province dell’isola. Le precipitazioni saranno...

Mercoledì all’insegna del maltempo in tutta la Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino che prevede l’allerta gialla nelle nove province dell’isola. Le precipitazioni saranno da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori occidentali e orientali, con quantitativi cumulati moderati.

Si prevedono venti forti sud-orientali, con rinforzi di burrasca o burrasca forte. Molto mossi tutti i bacini, tendenti ad agitati il Tirreno meridionale e lo Ionio. Le temperature, tuttavia, non presenteranno variazioni di rilievo.

ALLERTA AERONAUTICA MILITARE

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un avviso per “fenomeni intensi“. L’aggiornamento è stato pubblicato alle 13 di oggi, 27 febbraio 2024.

Ecco di seguito il testo integrale.

In considerazione della presenza del Ciclone Dorothea persistono nevicate diffuse e abbondanti:

per le prossime 18-21 ore sui rilievi piemontesi oltre 800/900 mt;

per le prossime 12 ore sui rilievi della Liguria occidentale oltre 1000 mt.

In considerazione della formazione del Ciclone Emil si prevede: