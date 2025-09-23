In arrivo il vortice ‘Alessio’: dalle prime ore di domani temporali intensi e abbondanti sulla Sicilia, l’allerta dell’Aeronautica Militare”

La giornata di oggi, martedì 23 settembre 2025, è segnata dal persistere del vortice ciclonico denominato “Alessio”, che sta determinando condizioni di forte instabilità atmosferica su diverse regioni...

La giornata di oggi, martedì 23 settembre 2025, è segnata dal persistere del vortice ciclonico denominato “Alessio”, che sta determinando condizioni di forte instabilità atmosferica su diverse regioni italiane.

Secondo l’ultimo bollettino diffuso dall’Aeronautica Militare, sono attese precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere temporalesco, che nelle prossime ore continueranno a interessare vaste aree del Centro e del Nord Italia, per poi spostarsi anche verso Sud.

In particolare, i fenomeni persisteranno fino alla mattinata di domani su Umbria e Lazio, mentre fino alla serata di mercoledì 24 settembre saranno coinvolte anche Campania, Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia.

Dal mattino di domani e per l’intera giornata, i fenomeni di forte intensità interesseranno anche la Sicilia, con possibili temporali accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

La popolazione è invitata alla massima prudenza, in particolare nelle aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico e nelle zone urbane dove non si escludono allagamenti e disagi alla viabilità.

Comunicato integrale Aeronautica Militare

Homepage Aeronautica Militare – PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 23/09/25

FENOMENI INTENSI ENTRO LE PROSSIME 12/18 ORE:

A SEGUITO DELLA PRESENZA DEL VORTICE "ALESSIO", PERSISTONO

PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE

TEMPORALESCO PER LA GIORNATA DI OGGI 23 SETTEMBRE 2025:

FINO ALLA MATTINATA DI DOMANI, MERCOLEDI' 24 SETTEMBRE 2025 SU

UMBRIA E LAZIO.

UMBRIA E LAZIO. E FINO ALLA SERATA DI DOMANI SU CAMPANIA, LOMBARDIA, VENETO,

TRENTINO E FRIULI-VENEZIA GIULIA.

INOLTRE DALLE PRIME ORE DI DOMANI E FINO ALLA SERATA SI PREVEDONO

PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE

TEMPORALESCO SULLA SICILIA.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SOPRA CITATI SARANNO ACCOMPAGNATI DA

FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI

VENTO.