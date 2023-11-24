IN ARRIVO IN SICILIA IL PRIMO ASSAGGIO INVERNALE CON FORTI VENTI E NEVE SOPRA I 1000 METRI

Le dinamiche meteorologiche del prossimo fine settimana saranno influenzate dal transito, sui bacini centrali del Mediterraneo, di una massa d’aria fredda di estrazione artico-continentale che determi...

Le dinamiche meteorologiche del prossimo fine settimana saranno influenzate dal transito, sui bacini centrali del Mediterraneo, di una massa d’aria fredda di estrazione artico-continentale che determinerà l’instaurarsi di condizioni di moderata instabilità atmosferica sulla nostra Regione ed un generale calo delle temperature che si porteranno al di sotto delle medie del periodo. Attese nevicate sull’Etna a partire dai 900/1000 metri.

Venerdì 24 Novembre 2023

Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutta la Regione per l’intera giornata. In tale contesto, a partire dalle ore pomeridiane, saranno possibili fenomeni precipitativi di debole o moderata intensità su agrigentino, entroterra palermitano, Nebrodi, Madonie, area etnea e sui settori sud-orientali della Regione. Tali fenomeni, specie su siracusano e ragusano, potranno anche assumere carattere di rovescio o temporale.

Temperature: prevalentemente stazionarie o in locale lieve aumento.

Venti: prevalentemente deboli dai quadranti orientali di notte ed al mattino. A partire dalle ore centrali della giornata, la ventilazione si disporrà in regime di brezza con debole intensità. A sera, lungo le coste, i venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali.

Mari: da poco mosso a mosso il Tirreno, mossi gli altri bacini.

Sabato 25 Novembre 2023

Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutta la Regione per l’intera giornata. In tale contesto, precipitazioni di debole o, al più, moderata intensità interesseranno trapanese e palermitano nel corso della notte e delle prime ore del mattino, per poi estendersi sul messinese tirrenico e sull’area etnea a partire dalle ore centrali della giornata. Tali fenomeni assumeranno carattere nevoso a partire dai 1100/1200 metri di quota.

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione.

Venti: prevalentemente moderati o forti da Maestrale. Saranno possibili raffiche fino a burrasca o burrasca forte lungo le coste esposte, con locali punte superiori a 100 km/h a ridosso dei principali comprensori montuosi regionali.

Mari: mosso lo Ionio, molto mossi o agitati gli altri bacini. Molto agitato al largo il Canale di Sicilia.

Domenica 26 Novembre 2023

Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso su tutta la Regione per gran parte della giornata. Faranno eccezione le ore notturne in cui saranno possibili deboli precipitazioni sul messinese e sull’area etnea. Tali fenomeni assumeranno carattere nevoso a partire dai 900/1000 metri di quota.

Temperature: in generale diminuzione.

Venti: prevalentemente moderati da Maestrale con raffiche fino a burrasca o burrasca forte a ridosso dei principali comprensori montuosi regionali.

Mari: da mosso a poco mosso lo Ionio, da molto mossi a mossi gli altri bacini.