IN ARRIVO LA PIOGGIA, ALLERTA GIALLA OGGI IN TUTTA LA SICILIA

La Protezione civile ha diramato un bollettino di allerta gialla per la giornata di oggi 20 Febbraio 2024 a causa di una perturbazione in transito sul Meridione.

Previsto l’arrivo di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.

Venti tendenti a localmente forti dai quadranti settentrionali in serata sulla Sicilia occidentale.

Molto mosso lo Stretto di Sicilia.

Temperature massime in diminuzione.

Fin dalle prime ore del mattino e per buona parte della giornata su gran parte della Sicilia avremo la presenza di una diffusa nuvolosità a cui saranno associate delle precipitazioni sparse di moderata intensità, possibilità di locali rovesci o temporali specie durante la seconda parte della giornata e che riguarderanno in particolar modo il settore centrale ed orientale dell’isola. I fenomeni lungo le aree montuose della Sicilia settentrionale potranno risultare nevosi a partire dai 1600/1700 metri.

Nel corso della tarda serata e durante la nottata si assisterà ad una parziale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni quasi ovunque.

Venti moderati in prevalenza dai quadranti nord occidentali, con locali rinforzi lungo il Canale di Sicilia.

Mari generalmente mossi, localmente molto mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature in generale flessione, specie nei valori diurni.