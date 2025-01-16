IN ARRIVO LA TEMPESTA GABRI: ALLERTA ROSSA E SCUOLE CHIUSE IN TUTTA LA ZONA CENTRO-ORIENTALE

AGGIORNAMENTOA seguito della proclamazione dell'allerta rossa per condizioni meteorologiche avverse, arriva la conferma che tutte le scuole situate nel territorio della zona rossa della Sicilia centro...

A seguito della proclamazione dell'allerta rossa per condizioni meteorologiche avverse, arriva la conferma che tutte le scuole situate nel territorio della zona rossa della Sicilia centro-orientale, compresa la provincia di Catania, rimarranno chiuse.

La decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico in seguito alla previsione di fenomeni atmosferici estremi.

L'allerta rossa, il massimo livello di emergenza previsto per le condizioni meteo, è stata dichiarata a causa di un’intensa ondata di maltempo che sta interessando la regione. Le previsioni indicano forti piogge, vento intenso e rischio di fenomeni di frane e allagamenti in diverse aree, rendendo necessario l’adozione di misure precauzionali.

Il provvedimento riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole primarie, secondarie e superiori. La chiusura è stata disposta dalle autorità locali, che hanno anche raccomandato alla popolazione di evitare spostamenti non necessari e di rimanere al sicuro nelle proprie abitazioni.

Le autorità invitano inoltre i cittadini a seguire le indicazioni meteo e a prestare attenzione agli avvisi della Protezione Civile per evitare situazioni di rischio.

La Protezione Civile ha appena emesso un bollettino per la Sicilia, proclamando un'allerta rossa per l'arrivo della tempesta Gabri.

Le previsioni indicano piogge eccezionali e persistenti, con rischi di allagamenti e frane. Le autorità invitano alla massima prudenza e a evitare spostamenti non necessari.

BOLLETTINO DELL'AERONAUTICA MILITARE

Allerta Meteo per l’arrivo della Tempesta Gabri, che determinerà piogge eccezionali e persistenti in 3 regioni. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 16 gennaio 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito il testo integrale.

Nella giornata di oggi, giovedì 16 gennaio 2025, si prevede vento fino a burrasca dai quadranti settentrionali:

per le successive 12/18 ore su Friuli–Venezia Giulia e Veneto;

per le successive 24/30 ore su Liguria e Toscana.

Dalle prime ore di domani, venerdì 17 gennaio 2025 e per le successive 24/30 ore, in considerazione dell’arrivo della Tempesta denominata Gabri, si prevedono precipitazioni intense e abbondanti anche a carattere di rovescio o temporale su Calabria, Sicilia e Sardegna orientale.

Le piogge potranno assumere carattere di eccezionalità e persistenza. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Si prevedono dalla mattinata di domani, venerdì 17 gennaio 2025, venti di burrasca dai quadranti orientali con raffiche fino a:

tempesta per le successive 18/24 ore su Calabria, Sicilia e Sardegna;

burrasca forte per le successive 18/24 ore su Basilicata e Campania.

Dalla mattinata di domani, venerdì 17 gennaio 2025, si prevede molto agitato fino a grosso, il Mare ed il Canale di Sardegna, il Mar Tirreno meridionale e lo Ionio meridionale con mareggiate lungo le coste poste esposte.