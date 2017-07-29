IN ARRIVO L’ONDATA DI CALDO PIÙ INTENSA DELL’ESTATE 2017

E’ in arrivo l’ondata di caldo la più intensa di questa stagione, raggiungerà la nostra Penisola in avvio della nuova settimana. L'anticiclone africano richiamerà direttamente dal Sahara una massa d'a...

E’ in arrivo l’ondata di caldo la più intensa di questa stagione, raggiungerà la nostra Penisola in avvio della nuova settimana. L'anticiclone africano richiamerà direttamente dal Sahara una massa d'aria rovente che interesserà gran parte delle nostre Regioni. Il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, avverte: «L’anticiclone africano ingloberà tutta la Penisola in una bolla d’aria davvero rovente, con il picco di calore nella prossima settimana, quando sulle aree interne si supereranno diffusamente i 35-36°C con punte di 40-42°C. Dapprima sarà interessato il Centro Nord, successivamente il grande caldo riguarderà il Sud Italia. Le temperature saranno più contenute lungo le coste grazie alle brezze, tuttavia la sensazione di caldo sarà aumentata dal tasso di umidità.Questa situazione aggraverà notevolmente la già critica situazione relativa alla siccità e all'elevato rischio di incendi.