IN ARRIVO L’ULTIMA ECLISSI SOLARE TOTALE DEL 2021

Sarà la seconda e ultima eclissi di Sole del 2021, quella di domani mattina.

Alle 8.33 italiane interromperà per meno di due minuti la luce continua di questa stagione in Antartide: solo da lì, infatti, l'eclissi totale di Sole sarà pienamente visibile. Nelle zone meridionali di Sud America, Africa, Australia e Nuova Zelanda il buio sarà solo parziale, mentre nell'emisfero settentrionale non sarà osservabile.

Il prossimo appuntamento con un'eclissi di Sole è per il 30 aprile 2022, con un'eclissi anulare purtroppo non visibile dall'Italia. Per riuscire a vedere la luce solare oscurarsi durante il giorno, ma solo in minima parte, bisognerà attendere il 25 ottobre, quando è prevista un'eclissi parziale di Sole, ben visibile nella zona più occidentale dell'Asia fino all'Europa orientale.

A godersi l’eclissi, sebbene solo parzialmente, saranno anche gli abitanti della Terra del Fuoco orientale, delle Isole Falkland, di alcune zone della Nuova Zelanda, dell’Australia e della Namibia. Se le condizioni meteo lo consentiranno, la NASA trasmetterà in diretta una vista dell’eclissi solare totale dal ghiacciaio Union in Antartide, sia su Youtube che sul proprio sito.