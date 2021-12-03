95047

IN ARRIVO L’ULTIMA ECLISSI SOLARE TOTALE DEL 2021

Sarà la seconda e ultima eclissi di Sole del 2021, quella di domani mattina.Alle 8.33 italiane interromperà per meno di due minuti la luce continua di questa stagione in Antartide: solo da lì, infatti...

A cura di Redazione Redazione
03 dicembre 2021 22:19
IN ARRIVO L’ULTIMA ECLISSI SOLARE TOTALE DEL 2021 -
Oltre 95047
Condividi

Sarà la seconda e ultima eclissi di Sole del 2021, quella di domani mattina.

Alle 8.33 italiane interromperà per meno di due minuti la luce continua di questa stagione in Antartide: solo da lì, infatti, l'eclissi totale di Sole sarà pienamente visibile. Nelle zone meridionali di Sud America, Africa, Australia e Nuova Zelanda il buio sarà solo parziale, mentre nell'emisfero settentrionale non sarà osservabile.

Il prossimo appuntamento con un'eclissi di Sole è per il 30 aprile 2022, con un'eclissi anulare purtroppo non visibile dall'Italia. Per riuscire a vedere la luce solare oscurarsi durante il giorno, ma solo in minima parte, bisognerà attendere il 25 ottobre, quando è prevista un'eclissi parziale di Sole, ben visibile nella zona più occidentale dell'Asia fino all'Europa orientale.

A godersi l’eclissi, sebbene solo parzialmente, saranno anche gli abitanti della Terra del Fuoco orientale, delle Isole Falkland, di alcune zone della Nuova Zelanda, dell’Australia e della Namibia. Se le condizioni meteo lo consentiranno, la NASA trasmetterà in diretta una vista dell’eclissi solare totale dal ghiacciaio Union in Antartide, sia su Youtube che sul proprio sito.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047