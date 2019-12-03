IN ARRIVO PIOGGE E FORTI VENTI: ALLERTA GIALLA SU CATANIA, MESSINA, SIRACUSA E RAGUSA

Una nuova perturbazione proveniente dal nord-Africa si porterà domani sul Mediterraneo occidentale e causerà precipitazioni, anche intense e temporalesche, sulla Sardegna. I venti dai quadranti setten...

Una nuova perturbazione proveniente dal nord-Africa si porterà domani sul Mediterraneo occidentale e causerà precipitazioni, anche intense e temporalesche, sulla Sardegna. I venti dai quadranti settentrionali ed orientali rinforzeranno sulla Liguria e sulle due isole maggiori.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal mattino di oggi, mercoledì 4, previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o forte temporale, sulla Sardegna, specie sui settori meridionali ed orientali; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Domani attesi, inoltre, venti forti o di burrasca, con raffiche di burrasca forte, sulla Sardegna e sui settori meridionali ed orientali della Sicilia, con possibili mareggiate sulle coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 4 dicembre, allerta arancione sui settori meridionale e centro-orientale della Sardegna e allerta gialla sui settori meridionale del Veneto e nord-orientale della Sardegna, sull’area orientale dell’Emilia-Romagna, sul versante ionico della Calabria e sul settore orientale della Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.