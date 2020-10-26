IN ARRIVO PIOGGE E TEMPORALI ANCHE AL CENTRO-SUD, ALLERTA GIALLA IN SICILIA

La profonda saccatura di origine atlantica, giunta dalle prime ore di oggi ad interessare le regioni settentrionali italiane, avanzerà determinando un significativo peggioramento delle condizioni mete...

La profonda saccatura di origine atlantica, giunta dalle prime ore di oggi ad interessare le regioni settentrionali italiane, avanzerà determinando un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche anche su parte del Centro-Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, lunedì 26 ottobre precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia e Toscana. Dalle prime ore di domani, martedì 27 ottobre si prevedono inoltre precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Campania e sulla Sicilia, in estensione dal pomeriggio-sera alla Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 27 ottobre, allerta arancione su gran parte della Lombardia e allerta gialla in Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e su settori di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Campania e Basilicata.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.