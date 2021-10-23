IN ARRIVO UN CICLONE MEDITERRANEO AL CENTRO SUD, DOMANI ALLERTA ARANCIONE

La Protezione Civile della Sicilia, per la giornata di domani ha diramato un’allerta meteo arancione sulla metà orientale dell’isola.Sono segnalate dalle prime ore di domani, domenica 24 ottobre, “pre...

La Protezione Civile della Sicilia, per la giornata di domani ha diramato un’allerta meteo arancione sulla metà orientale dell’isola.

Sono segnalate dalle prime ore di domani, domenica 24 ottobre, “precipitazioni diffuse e intense, con rovesci o temporali, con fenomeni particolarmente insistenti sui settori est ionici, tra cui il territorio di Catania. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Dal primo mattino e per 24-36 ore, previsti venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti orientali; intense mareggiate lungo le coste esposte”.

Nota del comune Comune di Catania che raccomanda ai cittadini “di limitare all’indispensabile gli spostamenti da casa, stare lontani dai corsi d’acqua, di evitare i sottopassi stradali e di fare particolare attenzione ai rischi di frane nelle zone idrogeologiche più a rischio”.

METEO DOMENICA. Sarà una giornata stabile su gran parte delle regioni centro-settentrionali, pur con alcuni addensamenti al mattino sulla Val Padana ma in diradamento diurno, e il passaggio di stratificazioni alte sulle regioni centrali che diverranno anche compatte sull'Abruzzo, dove saranno possibili deboli fenomeni in mattinata. Situazione in peggioramento invece al Sud e sulle isole per l'approfondimento del ciclone afro-mediterraneo, con piogge in intensificazione ne corso della giornata soprattutto su Sardegna orientale, Sicilia e Calabria (specie ionica), e temporali anche intensi tra il pomeriggio e la sera, localmente accompagnati da locali grandinate e nubifragi. Qualche pioggia in arrivo in giornata fin su Campania interna, Lucania e Salento, generalmente debole. Ventilazione moderata o tesa da est-nordest, temperature in diminuzione.

Meteo domenica, focus maltempo al SudMeteo domenica, focus maltempo al Sud

METEO LUNEDÌ. Prevale la stabilità al Nord, pur con stratificazioni alte sui settori centro-orientali che risulteranno anche compatte, soprattutto sull'Emilia con tendenza a qualche pioggia la sera sulla Romagna. Nuvoloso sulle regioni centrali con piogge inizialmente su Abruzzo e basso Lazio, ma in intensificazione in giornata e in risalita verso Umbria e basso Lazio, entro sera fino a Marche e Toscana interna. Instabile sulla Sardegna con piogge e rovesci soprattutto sul versante tirrenico. Situazione ancor più compromessa al Sud con tempo perturbato e piogge e rovesci sparsi, più intensi al mattino sulla Sicilia orientale, poi su Calabria ionica e Basilicata, dove sono attesi temporali e nubifragi anche violenti, a tratti accompagnati da grandine. Venti orientali, forti al Sud dove tenderanno a ruotare intorno al minimo di pressione che si collocherà al largo dello Ionio. Temperature in ulteriore calo. Per la tendenza successiva clicca qui.