IN ARRIVO UN WEEKEND ROVENTE CON HANNIBAL, IL PIÙ CALDO DAL MAGGIO 2003

Mancano tre giorni al picco del caldo: durante il weekend potrebbero essere battuti molti record del maggio 2003, il mese primaverile rovente che precedette la caldissima estate 2003.

La nostra prima tendenza indica che le temperature massime di sabato 21 a Torino, Milano, Bologna, Ferrara, Palermo e Cagliari potrebbero nettamente superare quelle del maggio 2003, rendendo questo periodo anticiclonico da record.

In pratica avremo un anticipo d’estate come quello di 19 anni fa confermando l’attuale gravità della situazione, anche in termini di siccità. Nel 2003 il maggio rovente sul Nord Italia e in Francia favorì, in seguito, la persistenza di valori termici elevati.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti per il weekend condizioni di disagio elevate in Pianura Padana, soprattutto lungo l’asta del fiume Po. Ci saranno condizioni bio-meteorologiche non adatte per anziani e bambini piccoli nelle ore centrali della giornata, durante la notte per fortuna le temperature si manterranno invece ancora relativamente fresche.

Nel dettaglio, dal punto di vista meteo sono attesi dei temporali in montagna nelle ore più calde della giornata, per il resto il tempo sarà soleggiato, caldo come in estate e con poca ventilazione: unica eccezione, per quanto riguarda il vento, un paio di giorni ventosi sulla Puglia e il versante ionico.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 19. Al Nord: spesso nuvoloso, temporali di calore sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: soleggiato e caldo.

Venerdì 20. Al Nord: sole e caldo estivo, temporali di calore sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: soleggiato e caldo.

Tendenza. Dominio dell’Anticiclone Hannibal con tanto sole da Nord a Sud e possibili temporali pomeridiani confinati ai settori montuosi. Picco del caldo atteso durante il fine settimana.

