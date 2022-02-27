IN ARRIVO UN'ONDATA DI FREDDO IN SICILIA, CON POSSIBILI FIOCCATE A QUOTE COLLINARI

Dal punto di vista meteorologico la stagione invernale volge al termine, infatti per convenzione da Martedì 1° Marzo si avvierà la stagione primaverile, a differenza di quella astronomica che generalmente inizierà tra il 22-23 Marzo con l’Equinozio di primavera.

Nonostante ciò la stagione invernale non cederà per il momento il passo alla bella stagione, in quanto avremo nei prossimi giorni condizioni atmosferiche di stampo invernale a causa dell’afflusso sulle nostre regioni di masse d’aria fredda provenienti dall’area balcanico-danubiana, che affluiscono lungo il bordo sud orientale di una vasta area di alta pressione che occupa gran parte dell’Europa centro settentrionale.

Queste masse d’aria fredda, come anticipa il sito centrometeosicilia.it, vanno ad alimentare una circolazione depressionaria presente tra le regioni meridionali ed il mar Ionio. In seno a queste correnti da nord nordest giungerà tra la serata di lunedì e la giornata di martedì un ulteriore impulso instabile a carattere freddo che attraverserà le nostre regioni centro meridionali e la Sicilia, determinando condizioni di tempo instabile ed accompagnato da un ulteriore calo delle temperature specie lungo il settore centro settentrionale ed orientale dell’isola, con nevicate a quote medio basse.

Successivamente a partire dalla giornata di mercoledì, si assisterà ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, accompagnato da un lieve rialzo termico a causa di un graduale allontanamento.

Ma adesso dopo questa breve analisi diamo uno sguardo più dettagliato al tempo previsto per i prossimi giorni.

Tempo previsto per Lunedì 28 febbraio

Al mattino avremo, specie lungo il settore centro settentrionale dell’isola, condizioni di cielo molto nuvoloso con possibili precipitazioni di moderata intensità e qualche occasionale rovescio a carattere nevoso al di sopra dei 900-1000 metri di quota.

Sul resto del territorio regionale avremo condizioni di cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, ma i fenomeni risulteranno a carattere isolato e di debole intensità. Nel corso del pomeriggio ed in serata la nuvolosità tenderà ad intensificarsi lungo il settore orientale dell’isola dove giungeranno delle precipitazioni a carattere sparso e di moderata intensità.

Venti moderati con locali rinforzi dai quadranti nord occidentali.

Mari generalmente mossi, molto mossi risulteranno il Canale di Sicilia ed il mar Tirreno.

Temperature in lieve diminuzione.

Tempo previsto per Martedì 1 marzo

La primavera meteorologica esordirà con condizioni atmosferiche tutt’altro che primaverili specie per le aree centro settentrionali ed orientali dell’isola, dove avremo una diffusa nuvolosità a cui saranno associate piogge e locali rovesci, con la neve che cadrà inizialmente oltre i 900-1000 metri di quota, ma a causa dell’arrivo nel pomeriggio di un ulteriore massa d’aria fredda la quota neve si abbasserà ulteriormente a partire dai 600-700 metri e localmente fino ai 500 metri in presenza di fenomeni intensi, specie lungo le aree interne del messinese e del palermitano orientale. Qualche sporadica nevicata potrà interessare l’area dei monti Iblei oltre i 700-800 metri.

Il tempo risulterà più asciutto lungo le rimanenti aree, ossia il basso trapanese e gran parte del settore meridionale dell’isola dove i fenomeni saranno quasi assenti e molto isolati.

Venti da moderati a forti, in prevalenza dai quadranti settentrionali.

Mari da molto mossi a localmente agitati, specie il mar Tirreno ed il Canale di Sicilia, mentre il mar Ionio risulterà mosso.

Temperatura in ulteriore calo.

Tempo previsto per Mercoledì 2 marzo

Inizialmente avremo lungo il settore settentrionale dell’isola, condizioni di cielo nuvoloso con possibili fenomeni di debole e moderata intensità risultando nevosi al di sopra dei 600-700 metri ma con tendenza in giornata ad una lenta e graduale attenuazione dei fenomeni con quota neve in successivo rialzo. Altrove il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con nubi di passaggio.

Tra il tardo pomeriggio ed in serata si assisterà ad un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche con ampi rasserenamenti, soprattutto lungo le aree centro meridionali dell’isola.

Venti moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali ma con tendenza in serata ad attenuarsi.

Mari mossi o localmente molto mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione.

Temperatura in generale aumento, specie nei valori massimi.