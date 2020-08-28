IN AUMENTO I CASI IN SICILIA E NEL RESTO D’ITALIA NELLE ULTIME 24 ORE

Questo il quadro riepilogativo aggiornato della situazione in Sicilia, di oggi Venerdì 28 Agosto, in merito all’emergenza Coronavirus.Sono 54 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore...

Questo il quadro riepilogativo aggiornato della situazione in Sicilia, di oggi Venerdì 28 Agosto, in merito all’emergenza Coronavirus.

Sono 54 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: quattro in più rispetto alla giornata di ieri. Undici sono migranti. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.

12 i casi a Catania, provincia che conta il maggior numero di nuovi casi rispetto a ieri, segue Messina con 10 casi in più nelle ultime 24 ore. Nove in provincia di Ragusa, 8 a Palermo, 6 ad Agrigento, 5 a Siracusa, 4 a Caltanissetta, mentre le province di Trapani ed Enna non hanno alcun nuovo caso.

Attualmente ci sono 1.058 positivi di cui 69 ricoverati in ospedale (+7), 9 in terapia intensiva e 980 in isolamento domiciliare, per un totale di 4228 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.884 (+15). Rimane fermo il dato dei decessi: 286.

DATI ITALIA:

Ancora in salita i contagi per Covid-19 nel nostro paese: sono 1.462 contro i precedenti 1.411. Di nuovo il dato più alto dagli inizi di maggio.

In aumento anche le vittime: 9 nelle utime 24 ore (in precedenza 5), secondo i numeri forniti dal ministero della Salute. Il numero totale dei morti da inizio pandemia sale così a 35.472.

Record di tamponi per il terzo giorno di fila,ne sono stati effettuati 97.065

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 1.462 contagiati

• 9 morti

• 348 guariti

+5 terapie intensive | +47 ricoveri

Più di 97.000 tamponi