IN AUSTRIA TORNA IL LOCKDOWN PER TUTTI E OBBLIGO VACCINALE DA FEBBRAIO 2022

L'Austria da lunedi' attiverà la misura del lockdown, anche per vaccinati, per arginare il più possibile la quarta ondata di Covid-19.

Come ha affermato il cancelliere Alexander Schallenberg, "è l'unica opzione". Il lockdown durerà al massimo 20 giorni ha pure annunciato che dall'1 febbraio del 2022 sarà imposto l'obbligo vaccinale alle persone che a quel giorno non avranno ricevuto alcuna dose del vaccino contro il Covid-19.

Ad annunciarlo è il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg (OeVP) parlando da Innsbruck all'intera Nazione.

L'Austria diventa il primo Paese dell'Unione Europea ad imporre il vaccino.