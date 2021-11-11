IN AUTO HA QUASI 8 CHILI DI COCAINA, ARRESTATO CORRIERE DELLA DROGA COL REDDITO DI CITTADINANZA

Circa 7,7 chilogrammi di cocaina, per un valore di mercato stimato in oltre 600mila euro, nascosti in un doppiofondo di un'auto, sono stati sequestrati da militari del comando provinciale della guarda...

Circa 7,7 chilogrammi di cocaina, per un valore di mercato stimato in oltre 600mila euro, nascosti in un doppiofondo di un'auto, sono stati sequestrati da militari del comando provinciale della guarda di finanza di Palermo.

Le fiamme gialle hanno arrestato il 'corriere', originario della provincia di Reggio Calabria, che è risultato percettore del reddito di cittadinanza.

La vettura era stata bloccata per un controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello in direzione Palermo.

La sostanza stupefacente è stata trovata anche grazie all'intervento del cane antidroga Elisir: era conservata in panetti nascosti in un vano realizzato nel paraurti posteriore dell'auto. L'uomo, dichiarato in arresto, è stato condotto nella casa circondariale Cavallacci di Termini Imerese. (