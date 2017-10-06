IN AUTOSTRADA CON 36 CHILI DI MARIJUANA, CATANESE ARRESTATO A TERMINI IMERESE

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 41 anni, Giuseppe Termini, sorpreso a viaggiare sull'autostrada Palermo-Catania con 36 chili di marijuana.L'uomo stava percorrendo l'A19 a bordo di un'a...

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 41 anni, Giuseppe Termini, sorpreso a viaggiare sull'autostrada Palermo-Catania con 36 chili di marijuana.L'uomo stava percorrendo l'A19 a bordo di un'auto a noleggio, una Fiat Punto, in direzione del capoluogo siciliano, quando nei pressi dello svincolo di Termini Imerese è stato visto dai poliziotti fermo sulla corsia di emergenza. Al controllo l'uomo ha tentato di allontanarsi dall'autovettura e di disfarsi di 5 sacchi in cellophane occultandoli tra i rovi e in uno canale di scolo acque. Gli agenti della Polstrada hanno trovato la marijuana dentro i sacchi.

(ANSA)