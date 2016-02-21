In carcere per furto in abitazione

In manette è finito il 35enne Mario Enzabella

95047.it I carabinieri della Stazione di Belpasso hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania nei confronti del 38enne Mario Enzabella.

L’Autorità Giudiziaria, tenuto conto delle risultanze investigative prodotte dai Carabinieri di Belpasso, ha ritenuto l’uomo responsabile di un furto in abitazione commesso in quel centro il 15 novembre 2015, emettendo il presente provvedimento restrittivo che è stato notificato all’interessato direttamente al carcere di Piazza Lanza, ove lo stesso era già ristretto per altra causa.