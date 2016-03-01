In casa di un pregiudicato ritrovati alimenti destinati ai migranti

Erano stati rubati alcuni giorni fa alla Caritas di Santa Maria di Licodia

95047.it I carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno denunciato un 22enne, del luogo, per ricettazione.

Ieri sera, a conferma della veridicità delle informazioni acquisite nei giorni scorsi, i militari hanno fatto scattare una perquisizione in casa del giovane pregiudicato dove sono stati rinvenute delle derrate destinate dall’Unione Europea ai migranti consistenti, nello specifico, in circa 50 barattoli di fagioli; 12 barattoli di confettura di albicocche; 5 confezioni di latte da 1 litro; 66 confezioni di riso da 1 kg; 60 confezioni di spaghetti da 500 gr ed 1 confezione da 500 gr di riso basmati integrale marca “Scotti”. Da ulteriori accertamenti svolti dai CC gli alimenti fanno parte di un lotto rubato il 25 febbraio scorso nel deposito della Caritas di Santa Maria di Licodia. Gli alimenti sono legittimamente ritornati nella disponibilità dell’ente benefico.