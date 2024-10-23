IN CORSO ATTACCO TERRORISTICO ALLA SEDE DELL'INDUSTRIA AEROSPAZIALE IN TURCHIA: MORTI, CI SONO PERSONE IN OSTAGGIO

Il ministro dell'Interno della Turchia ha annunciato che un "attacco terroristico" ha colpito la sede dell'Industria Aerospaziale Turca (TUSAS), situata nei pressi di Ankara. Secondo le prime informaz...

Il ministro dell'Interno della Turchia ha annunciato che un "attacco terroristico" ha colpito la sede dell'Industria Aerospaziale Turca (TUSAS), situata nei pressi di Ankara. Secondo le prime informazioni, almeno due persone sono rimaste uccise e ci sono alcuni feriti.

I media locali riportano che l'attacco è stato caratterizzato da una forte esplosione seguita da colpi di arma da fuoco all'interno del complesso. Tra gli aggressori ci sarebbe stato almeno un attentatore suicida.

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze di sicurezza, insieme ad ambulanze e vigili del fuoco, per gestire la situazione di emergenza. Tuttavia, l'attacco non si è ancora concluso: la televisione turca Habertürk ha riferito che ci sarebbero degli ostaggi all'interno del complesso, senza fornire ulteriori dettagli. Anche la rete televisiva Ntv ha confermato che dopo l'esplosione, avvenuta intorno alle 16:00 ora locale, si sono uditi spari.

Le immagini trasmesse dalle emittenti mostrano una grande colonna di fumo bianco che si alza davanti all'ingresso del sito industriale, situato a circa 40 chilometri dalla capitale.

Al momento, nessuna organizzazione ha rivendicato l'attacco. Le operazioni delle forze di sicurezza continuano mentre il Paese segue con apprensione gli sviluppi della vicenda.