23 settembre 2022 22:15
IN CORSO CONTROLLO STRAORDINARIO DEI CC NELLA ZONA VIA DELLE ROSE E DEL PROGRESSO -
Cronaca
FLASH

I Carabinieri della Compagnia di Paternó stanno eseguendo in queste ore un servizio straordinario di controllo del territorio per il contrasto all'illegalitá diffusa e al disturbo della quiete pubblica nella zona di Via delle Rose e Via del Progresso.

É in corso l'identificazione di numerosi giovani con contestuale verifica del rispetto delle norme del codice della strada

Maggiori dettagli saranno fornite nelle prossime ore.

