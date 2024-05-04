IN CORSO DUE VASTI INCENDI DI STERPAGLIE IN ZONA SAN MARCO

Con l'arrivo della stagione calda, i rischi di incendi di sterpaglie nelle aree urbane tornano a far parlare di sé. Attualmente, due vasti incendi di sterpaglie stanno interessando la zona di San Marc...

Attualmente, due vasti incendi di sterpaglie stanno interessando la zona di San Marco, dove cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati sono andati in fiamme su un ampio terreno.

Una densa nube grigia si è innalzata nel cielo, diventando visibile anche a centinaia di metri di distanza. Questo potrebbe indicare che non solo sterpaglie, ma anche i rifiuti provenienti da qualche discarica abusiva, stanno bruciando su quel terreno.

È un segnale che suggerisce la necessità di un maggior rispetto delle ordinanze comunali che impongono la pulizia dei terreni. In mancanza di tali ordinanze, sarebbe auspicabile che i proprietari agissero di propria iniziativa per rimuovere l'erba secca, che rappresenta la principale causa degli incendi, mantenendo così puliti i campi.

Piccoli accorgimenti di questo tipo potrebbero evitare il sovraccarico di lavoro per i vigili del fuoco, lasciandoli liberi di intervenire in situazioni più gravi.

È importante considerare che potrebbero verificarsi situazioni in cui l'intervento dei vigili del fuoco è richiesto proprio mentre tutte le squadre sono già impegnate in altri interventi, soprattutto durante i periodi estivi a causa delle condizioni climatiche calde.