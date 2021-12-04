IN CORSO SULL'ETNA NUOVA ATTIVITÀ’ STROMBOLIANA DAL CRATERE SUD-EST
04 dicembre 2021 17:59
Ci risiamo! Sua Maestà Etna torna a farsi sentire.
L’Etna dalle ore 17.10 ha ripreso l’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est, ed il tremore vulcanico è su livelli medio alti.
COMUNICATO DELL'INGV
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che si osserva la presenza di attività stromboliana al Cratere di Sud Est a partire dalle 17.10
Dal punto di vista sismico prosegue il graduale aumento dell'ampiezza del tremore. A partire dalle ore 15 si osserva inoltre un incremento dell'attività infrasonica.
Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.