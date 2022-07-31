IN CORSO VASTISSIMO INCENDIO A SAN GREGORIO, DENSA COLONNA DI FUMO VISIBILE DA NOTEVOLE DISTANZA
AGGIORNAMENTO
Intervenendo in via Gelatusi, San Gregorio di Catania, ditta Bonnici moto sport.
L'incendio si è sviluppato nel terreno antistante l'attività.
Sono stati coinvolti i veicoli parcheggiati nell'area esterna: n. 8 autoarticolati, n. 12 tra furgoni e camper circa n. 20 auto.
Le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute sono riuscite a salvare dalle fiamme i fabbricati.
FLASH
Un vasto incendio per cause al momento non note si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, 31 Luglio 2022 secondo le primissime informazioni in un parcheggio/deposito tra San Gregorio di Catania e San Giovanni la Punta.
Ad andare a fuoco numerosi mezzi.
Sul posto stanno operando piu squadre dei Vigili del Fuoco.
La densa colonna di fumo nero è visibile da notevole distanza, al momento il traffico sull'A18 è congestionato.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO