IN CORSO VASTISSIMO INCENDIO A SAN GREGORIO, DENSA COLONNA DI FUMO VISIBILE DA NOTEVOLE DISTANZA

AGGIORNAMENTOIntervenendo in via Gelatusi, San Gregorio di Catania, ditta Bonnici moto sport.L'incendio si è sviluppato nel terreno antistante l'attività.Sono stati coinvolti i veicoli parcheggiati ne...

31 luglio 2022 15:11
IN CORSO VASTISSIMO INCENDIO A SAN GREGORIO, DENSA COLONNA DI FUMO VISIBILE DA NOTEVOLE DISTANZA
News
AGGIORNAMENTO

Intervenendo in via Gelatusi, San Gregorio di Catania, ditta Bonnici moto sport.

L'incendio si è sviluppato nel terreno antistante l'attività.

Sono stati coinvolti i veicoli parcheggiati nell'area esterna: n. 8 autoarticolati, n. 12 tra furgoni e camper circa n. 20 auto.

Le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute sono riuscite a salvare dalle fiamme i fabbricati.

FLASH

Un vasto incendio per cause al momento non note si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, 31 Luglio 2022 secondo le primissime informazioni in un parcheggio/deposito tra San Gregorio di Catania e San Giovanni la Punta.

Ad andare a fuoco numerosi mezzi.

Sul posto stanno operando piu squadre dei Vigili del Fuoco.

La densa colonna di fumo nero  è visibile da notevole distanza, al momento il traffico sull'A18 è congestionato.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

 

