IN DIVERSE CITTÀ SONO COMPARSI DEGLI INVITI DEL MINISTERO A LASCIARE CASA. LA POLIZIA AVVISA: È UNA TRUFFA

Una circolare intestata ‘ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza’ con la quale si invitano i ‘non residenti’ a lasciare le abitazioni per dei controlli di polizia è apparsa sui po...

Una circolare intestata ‘ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza’ con la quale si invitano i ‘non residenti’ a lasciare le abitazioni per dei controlli di polizia è apparsa sui portoni di diversi condomini in molte città. E’ la truffa scoperta dalla Polizia che su Twitter ha pubblicato il falso documento invitando i cittadini a segnalare eventuali altri volantini e ad informare più persone possibili.

“Negli ultimi giorni sono state molte le segnalazioni giunte da tutta Italia alla Polizia circa un volantino, affisso sulle facciate di alcune abitazioni e condomini sul quale si intima ai cittadini di far rientro presso i luoghi di usale residenza. – si legge sul sito della Polizia – E’ evidentemente una truffa da non assecondare”.

Il documento “non è riconducibile ad alcuna autorità istituzionale” prosegue il Dipartimento, ed è un “probabile tentativo di alcuni malviventi di introdursi indisturbati nelle abitazioni”. Chi si imbatte in simili volantini, è la richiesta della Polizia, “è pregato di recarsi all’ufficio di Polizia più vicino o alla stazione dei carabinieri per denunciare l’accaduto.

È opportuno parlarne agli anziani presenti in famiglia o vicini di casa così da metterli in guardia ed aiutarli a difendersi da questi malfattori”.