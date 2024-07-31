IN DUE RAPINANO NEGOZIO CATANIA, CLIENTI BLOCCANO UN BANDITO

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato 28enne catanese per rapina aggravata in concorso.Nello specifico, intorno alle ore 18 è stata segnalata su linea 112 una rapina in a...

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato 28enne catanese per rapina aggravata in concorso.

Nello specifico, intorno alle ore 18 è stata segnalata su linea 112 una rapina in atto ad opera di due uomini armati all’interno di un esercizio commerciale in via Oliveto Scammacca.

La nota di rapina è stata diramata dalla Sala Operativa della Questura a tutte le volanti sul territorio e, poco dopo, è arrivata sul posto la volante del Commissariato Borgo Ognina.

I poliziotti del predetto Commissariato, entrati all’interno del punto vendita, hanno individuato e fermato uno dei rapinatori, bloccato all’interno del negozio da alcuni clienti prima che riuscisse a fuggire insieme al complice, allontanatosi a bordo di uno scooter prima dell’arrivo della volante.

Accertamenti esperiti nell’immediatezza dei fatti hanno permesso di rinvenire sul pavimento una pistola a salve, modello 92 priva di tappo rosso e un casco integrale utilizzato dai malviventi per travisarsi, che sono stati posti sotto sequestro.

È stato rinvenuto, inoltre, un borsone contenente la refurtiva, consistente in una decina di cellulari e un orologio digitale, per un valore di circa 14 mila euro.

Dopo la denuncia formalizzata dal titolare del punto vendita, al quale è stata restituita la merce rubata, l’uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, è stato tradotto presso il carcere Piazza Lanza di Catania in attesa dell’udienza di convalida.

Sono in corso attività d’indagine finalizzate all’individuazione del complice e dello scooter utilizzato dai due malviventi per perpetrare la rapina.