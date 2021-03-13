IN FIAMME AUTOBUS AMT, SALVI TUTTI I PASSEGGERI

Poco dopo le 15 di questo pomeriggio la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania è stata allertata da alcuni dei passeggeri (una decina) che si trovavano a bordo di un au...

Poco dopo le 15 di questo pomeriggio la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania è stata allertata da alcuni dei passeggeri (una decina) che si trovavano a bordo di un autobus dell’AMT di Catania, per un incendio che si stava sviluppando a bordo del mezzo.

Il bus, alimentato a metano, stava percorrendo la Strada Statale 114 in direzione Siracusa e si trovata al chilometro 110+750 quando l’incendio si è cominciato a sviluppare nel vano motore.

Sul posto sono state inviate le squadre del Distaccamento Nord e del Distaccamento di Paternò, oltre a un carro schiuma e un’autogru dalla sede centrale del comando provinciale di Catania.

Molta paura tra i passeggeri a bordo che sono stati fatti scendere dall’autista e portati a distanza di sicurezza. Non si ha notizia di feriti tra i passeggeri.

I vigili del fuoco intervenuti dopo aver spento le fiamme hanno messo in sicurezza il mezzo che è poi stato rimosso dalla carreggiata.

Sul posto presente anche personale dell’ANAS e della polizia stradale.