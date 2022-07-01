IN FIAMME I PANNELLI FOTOVOLTAICI SU UN CAPANNONE DI GIOCATTOLI NELLA ZONA INDUSTRIALE DI CALTAGIRONE

Da poco prima delle 11 di oggi, tre squadre di Vigili del Fuoco, una del Distaccamento di Caltagirone, l'altra del Distaccamento di Palagonia insieme a quella dei Vigili del Fuoco volontari del Distac...

Da poco prima delle 11 di oggi, tre squadre di Vigili del Fuoco, una del Distaccamento di Caltagirone, l'altra del Distaccamento di Palagonia insieme a quella dei Vigili del Fuoco volontari del Distaccamento di Vizzini, con il supporto di due autobotti e di un mezzo speciale inviato dalla Sede Centrale del Comando Provinciale, sono impegnate nello spegnimento dell'incendio del tetto e di pannelli fotovoltaici in un capannone di giocattoli e materiali plastici nella zona industriale di Caltagirone.

Si teme per la nube nera che si è sprigionata.