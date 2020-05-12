IN FIAMME UN AUTODEMOLIZIONI AD ACI SANT’ANTONIO
A cura di Redazione
12 maggio 2020 20:02
Un incendio è divampato poco dopo le 13 in una struttura per autodemolizioni di Aci Sant’Antonio, nel Catanese.
L’alta e spessa colonna di fumo nero che si è sviluppata si nota anche da Catania e da altri centri abitati. Sul posto per domare le fiamme circa 20 vigili del fuoco.
I pompieri sono intervenuti con tre squadre, uno ciascuno dai distaccamenti Nord, Acireale e dei volontari di Linguaglossa, oltre a due autobotti e a un carro per il supporto logistico, che trasporta anche autorespiratori.
