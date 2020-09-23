IN FIAMME UN FIENILE A VIZZINI: PROBABILE AZIONE DOLOSA
La squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Vizzini è intervenuta in contrada Torretta a Vizzini per spegnere un incendio di vaste proporzioni che ha interessato un fienile con oltre 400 balle di fieno.
All’interno della struttura vi erano custoditi anche dei mezzi utilizzati per triturare il fieno e una mungitrice elettrica, tutti rimasti coinvolti nell’incendio.
In supporto alla squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Vizzini, la Sala Operativa del Comando Provinciale di Catania, ha inviato un’autobotte di rincalzo con personale dalla Sede Centrale.
Sul posto sono intervenuti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri del locale Comando di Stazione per gli accertamenti di loro competenza.
Da una prima analisi dello scenario, non si può escludere che l’incendio sia stato causato da un’azione volontari esterna.