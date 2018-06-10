PATERNO’: IN FIAMME UN FIORINO
Attimi di terrore stanotte intorno all’una e trenta, per l’incendio di un fiorino in Via Giulio Cesare (zona San Michele) .
Il veicolo era in sosta quando, per cause sconosciute ha preso fuoco.
Sul posto è giunta una squadra di vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno subito spento le fiamme.
Le fiamme hanno annerito anche la facciata del palazzo.
Indagini sono in corso, da parte dei Carabinieri , per risalire alla causa che ha innescato l’incendio.
Molti residenti sono scesi in strada, temendo che la vettura potesse esplodere, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio