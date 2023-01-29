IN FRANCIA DAL 1 FEBBRAIO FINISCE L'ISOLAMENTO PER I POSITIVI
Chi risulterà positivo ad un test per il Covid-19 non sarà più tenuto a partire dal primo febbraio in Francia ad isolarsi per cinque giorni e le persone venute a contatto con un malato ma asintomatiche non dovranno più obbligatoriamente sottoporsi ad un test.
Ad annunciare le nuove regole in vigore a partire dalla prossima settimana è stato il ministero della Salute francese, per il quale tuttavia le disposizioni attualmente in vigore restano "raccomandate".
In Francia sarà prorogato, inoltre, fino al 15 febbraio l'obbligo di tamponi Covid per i passeggeri in arrivo dalla Cina, in scadenza il 31 gennaio, "in considerazione degli sviluppi sanitari", legati al Covid. Lo riporta un decreto pubblicato oggi sul 'Journal officiel'. Dall'inizio di gennaio, i viaggiatori di età superiore agli 11 anni in partenza dalla Cina e diretti in Francia devono mostrare un test negativo fatto 48 ore prima dell'imbarco.