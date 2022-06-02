IN GERMANIA BIGLIETTO UNICO A 9 EURO (AL MESE) PER TRENI, TRAM E BUS. GIÀ VENDUTI 7 MILIONI DI TICKET

Con un biglietto da 9 euro al mese, dal primo giugno e fino alla fine di agosto, in Germania si può viaggiare sui treni locali, regionali, autobus e tram su tutto il territorio.La rivoluzione low cost...

La rivoluzione low cost, voluta dal governo guidato dal cancelliere Olaf Scholz, è una risposta al caro energia, ma permetterà anche di tagliare le emissioni di CO2, oltra al traffico sulle strade. I tedeschi, abituati a usare l’automobile per spostarsi, perché in Germania i mezzi pubblici sia per il trasporto locale che a lunga percorrenza sono molto costosi, mentre le autostrade sono gratis, hanno risposto in massa con una richiesta record di biglietti a 9 euro. In pochi giorni sono già stati venduti 7 milioni di ticket.

Con il nuovo biglietto, denominato «9 euro ticket» si potrà viaggiare dal primo giugno fino alla fine di agosto. Il sostanzioso «sconto» sui trasporti è stato voluto soprattutto dai Verdi, che sostengono la coalizione di governo insieme a socialdemocratici e liberali, dopo che la Fdp ha fatto approvare tagli fiscali temporanei sull’energia, incluso una riduzione sul carburante, che avvantaggia gli automobilisti.

Il governo federale compenserà le aziende di trasporto con 2,5 miliardi per i mancati introiti