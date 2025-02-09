IN GIRO PER CATANIA IN SCOOTER CON UN MONOPATTINO RUBATO: BECCATO E DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina, nell’ambito del potenziamento delle attività di prevenzione dei reati, disposto dal Comando Provinciale di Catania, al fine di aumentare la sicurezza, r...

I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina, nell’ambito del potenziamento delle attività di prevenzione dei reati, disposto dal Comando Provinciale di Catania, al fine di aumentare la sicurezza, reale e percepita, dei cittadini, hanno realizzato un attento e capillare monitoraggio delle vie del centro storico cittadino.

In tale contesto, una pattuglia che stava percorrendo la via Antonino di Sangiuliano, nota perché, durante la celebrazione della festa di Sant’Agata, la cosiddetta “acchianata” (salita) è la penultima tappa prima del rientro in Cattedrale delle reliquie della Santa, ha scorto un SH 125 che trasportava un voluminoso monopattino elettrico.

Nonostante il carico ingombrante, e ovviamente vietato, il conducente sfrecciava a gran velocità pertanto i Carabinieri gli hanno intimato l’alt per procedere ad un controllo; lui, però, non si è fermato e, per scappare, ha imboccato la via Ventimiglia in senso opposto di marcia, facendo slalom tra le auto che sopraggiungevano.

Tuttavia, dopo aver percorso una cinquantina di metri, lo scooter è rimasto incastrato tra due auto, quindi è stato subito raggiunto dall’equipaggio che ha bloccato e messo in sicurezza il 46enne che era alla guida, il quale ha anche tentato di divincolarsi e scappare, non riuscendovi.

Lo scambio informativo in tempo reale tra la pattuglia e la Centrale Operativa ha consentito di accertare che l’uomo era già pregiudicato per furto e altri reati contro il patrimonio e, in merito al monopattino trasportato, ha candidamente ammesso di averlo appena rubato.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 46enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel frattempo, i Carabinieri hanno cercato il proprietario del monopattino, trovandolo poco distante in lacrime perché aveva speso tutti i suoi risparmi per comprarlo, non potendo permettersi uno scooter e tantomeno un’auto. Il giovane ha ringraziato i militari dell’Arma per il tempestivo intervento che ha permesso di recuperare ciò che credeva perduto per sempre.