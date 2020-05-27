IN ITALIA 117 MORTI IN UN GIORNO. AUMENTANO I POSITIVI MA PIÙ TAMPONI

Sono 117 i morti per coronavirus nelle ultime 24 ore. In totale, dall'inizio dell'emergenza, le vittime sono 33.072. I nuovi casi registrati rispetto a ieri sono 584, il 65% dei quali in Lombardia.Il...

Sono 117 i morti per coronavirus nelle ultime 24 ore. In totale, dall'inizio dell'emergenza, le vittime sono 33.072. I nuovi casi registrati rispetto a ieri sono 584, il 65% dei quali in Lombardia.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 147.101, con un incremento di 2.443 persone rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi al coronavirus, 505 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 16 pazienti rispetto a ieri; 7.729 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 188 pazienti rispetto a ieri; 42.732 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Dall'inizio dell'emergenza sono state 231.139 le persone contagiate dal coronavirus. Ecco i dati regione per regione. I casi attualmente positivi sono 24.037 in Lombardia, 6.464 in Piemonte, 3.998 in Emilia-Romagna, 2.287 in Veneto, 1.460 in Toscana, 1.269 in Liguria, 3.488 nel Lazio, 1.450 nelle Marche, 1.146 in Campania, 1.513 in Puglia, 477 nella Provincia autonoma di Trento, 1.318 in Sicilia, 356 in Friuli Venezia Giulia, 866 in Abruzzo, 171 nella Provincia autonoma di Bolzano, 32 in Umbria, 215 in Sardegna, 27 in Valle d’Aosta, 190 in Calabria, 166 in Molise e 36 in Basilicata.

bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 231.139 (+584)

di cui 50.966 (-1.976)

• DECEDUTI: 33.072 (+117)

• GUARITI: 147.101 (+2.443)