IN ITALIA 195 MORTI IN UN GIORNO. I MALATI SCENDONO SOTTO QUOTA 100 MILA

Sono meno di 100mila gli italiani attualmente positivi al Coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile i malati sono in tutto 99.980, in calo di 199 unità rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 195 persone, per un totale di 29.079 decessi dall'inizio dell'emergenza. I guariti sono complessivamente 82.879, in aumento di 1.225.

Calano ancora i ricoverati con sintomi (16.823, -419) e i pazienti in terapia intensiva (1.479, -22). In isolamento domiciliare si trovano 81.678 persone. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 211.938 (+1.221). In tutto sono stati eseguiti 2.191.403 tamponi, i casi testati sono 1.479.910.

Bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 211.938 (+1.221)

di cui 99.980 (-199)

• DECEDUTI: 29.079 (+195)

• GUARITI: 82.879 (+1.225)